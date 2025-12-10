Maurı Icardi'den ayrılık haberlerine tepki: 'Tadını çıkarın, beni özleyeceksiniz!'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arjantinli yıldız, hakkında çıkan ayrılık haberlerine sert bir dilde tepki gösterdi.

İşte Icardi'nin açıklaması;

"Anlıyorum ki ismim onlara satış sağlıyor ve bazı Türk "gazeteciler" kulübün beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" bildirdiğini ortaya koymak istiyorlar... ama ne beni aradılar ne de menajerimi.

Sözleşmemin Haziran 2026'da sona ereceği gerekçesiyle dünkü yenilgiyi örtbas etmek için haber değeri olmayan bir hikaye mi uydurmaya çalışıyorlar?

Görüntümü bunun için kullanmalarına izin vermeyeceğim. Emin olun ki sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım ve eğer daha önce ayrılırsam, bu tamamen ve %100 benim kararım olacak, başkasının değil. Hepinize öpücükler.

Icardi birkaç ay daha satışta olacak. Tadını çıkarın çünkü sonradan beni özleyeceksiniz"

PERFORMANSI

2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 32 yaşındaki futbolcu, çıktığı 107 karşılaşmada 68 gol - 20 asistlik skor katkısı sağladı.

Icardi'nin sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek.