×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Maurı Icardi'den ayrılık haberlerine tepki: 'Tadını çıkarın, beni özleyeceksiniz!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Maurı Icardiden ayrılık haberlerine tepki: Tadını çıkarın, beni özleyeceksiniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 22:13

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan ayrılık haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Arjantinli yıldız, hakkında çıkan ayrılık haberlerine sert bir dilde tepki gösterdi.

Gözden KaçmasınMohamed Salah için Suudi Arabistandan resmi transfer açıklaması 3 dünya devine önerildiMohamed Salah için Suudi Arabistan'dan resmi transfer açıklaması! 3 dünya devine önerildiHaberi görüntüle

İşte Icardi'nin açıklaması;

"Anlıyorum ki ismim onlara satış sağlıyor ve bazı Türk "gazeteciler" kulübün beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" bildirdiğini ortaya koymak istiyorlar... ama ne beni aradılar ne de menajerimi.

Sözleşmemin Haziran 2026'da sona ereceği gerekçesiyle dünkü yenilgiyi örtbas etmek için haber değeri olmayan bir hikaye mi uydurmaya çalışıyorlar?

Görüntümü bunun için kullanmalarına izin vermeyeceğim. Emin olun ki sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım ve eğer daha önce ayrılırsam, bu tamamen ve %100 benim kararım olacak, başkasının değil. Hepinize öpücükler.

Haberin Devamı

Icardi birkaç ay daha satışta olacak. Tadını çıkarın çünkü sonradan beni özleyeceksiniz"

PERFORMANSI

2022/23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten 32 yaşındaki futbolcu, çıktığı 107 karşılaşmada 68 gol - 20 asistlik skor katkısı sağladı.

Icardi'nin sarı-kırmızılı ekip ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!