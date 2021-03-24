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GeriFutbol Matthijs De Ligt: 'Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı'
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 22:26 | Son Güncelleme:

Matthijs De Ligt: 'Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı'

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Matthijs De Ligt: 'Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı'

Hollanda'nın savunma oyuncusu Matthijs De Ligt, A Milli Takım'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'a 4-2 kaybeden Hollanda'da Matthijs De Ligt, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Okay Yokuşlu'nun çizgiden çıkardığı pozisyonu yorumlayan De Ligt, "Ben de açık bir şekilde görmedim. Orada Okay Yokuşlu'nun çizginin gerisinden kafayla topu çıkardı. Biz gol gibi gördük ama hakemin kararıdır. Ben de üzüldüm ama devam ettik" dedi.

4 GOL YEMEMEMİZ LAZIM

De Ligt sözlerini, "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye 5 defa gelip 4 gol attı. Çok etkiliydiler. İlk golde sekerek kaleye girdi. Şans golüydü. Bizim tabii ki 4 gol yemememiz lazım." ifadeleriyle sürdürdü.

OYNAMAMASI BENİ ŞAŞIRTTI

Juventus'tan takım arkadaşı Merih ile ilişkilerinin iyi olduğunu da dile getiren Hollandalı stoper, "Merih ile çok iyi bir ilişkim var. Şakalaştık. Oynamaması beni şaşırttı. Ona iyi şanslar diledim" şeklinde konuştu.

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