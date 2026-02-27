Matteo Guendouzi: 'Gurur duymalıyız!'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

City Ground Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 22. ve 48. (penaltıdan) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Nottingham'ın tek golü ise 68. dakikada Hudson-Odoi'den geldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımdan Tarık Çetin, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar....

TARIK ÇETİN: "2-0’DAN SONRA TURU GEÇECEĞİMİZE İNANMIŞTIK"

"Buraya gelirken birçok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken hocamızın da dediği gibi, keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmasına rağmen tüm takım arkadaşlarım özveriyle mücadele ettiler. 2-0'dan sonra turu geçeceğimize inandık açıkçası. Bununla birlikte tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza da bir parantez açmak istiyorum; bizi 1. dakikadan 90. dakikaya dek çok güzel desteklediler ve bir an bile susmadılar, onlara da teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Kaleci pozisyonunda uzun bir süre şans bulamayınca, ilk şans bulduğunuzda zorlanıyorsunuz. Ben bu açığımı antrenmanlardan sonra ekstra çalışarak kapatmaya çalıştım. Tabii eksiklerim var, bunlar üzerinde çalışıyorum. İnşallah takıma daha çok destek olabileceğim bir konumda olurum."

KEREM AKTÜRKOĞLU: "BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE AVRUPA LİGİ'NE VEDA EDİYORUZ"

"İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta içi acı verici bir skorla taraftarımızı üzdük. Bugün ise ilk maçtaki skora rağmen pes etmeyeceğimizi göstermek için sahadaydık. Kazandık. Başımız dik bir şekilde Avrupa Ligi'ne veda ediyoruz. Herkes için yoğun ve zor bir fikstür başlıyor. Bizim için yolculuklar zor olacak. Bunların üstünden geleceğiz. Hiçbir şey bahane değil. Güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyon biz oluruz."

MATTEO GUENDOUZİ: "GURUR DUYMALIYIZ"

"Gurur duymalıyız çünkü Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle oynadık. Geçen sene Premier Lig'i ilk 6 içinde bitirdiler. İlk turda evimizde o şekilde kaybetmemiz kabul edilebilir değil, turu orada kaybettik. Bu akşamdan gurur duyabiliriz, çok sakat oyuncumuz vardı. Şimdi kafamız dik bir şekilde sonuna kadar elimizden geleni vermemiz gerekiyor."