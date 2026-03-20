Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'ye transferini ve Süper Kupa maçını anlattı: 'Hiç uyuyamadım, muhteşemdi'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin devre arasında Lazio'dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, 10 Numara YouTube kanalına röportaj verdi.

Fransız yıldız, transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Matteo Guendouzi'nin açıklamaları;

Transferim çok uzun bir süreç oldu. Menajerimle ocak transfer döneminde Lazio’dan ayrılma konusunu birkaç kez konuştuk. Karşıma farklı fırsatlar çıktı. Fenerbahçe’nin ilgisini duyduktan sonra onlarla oturup tanışmak ve konuşmak büyük bir zevkti. Öncelikle Devin Özek ve Domenico Tedesco ile görüşme şansım oldu. Onlar bana projelerini, Fenerbahçe’de neler yapmak istediklerini, mevcut sezonu nasıl değerlendiklerini, benim gelmemin takıma nasıl etki edeceğini.güzel bir şekilde anlattılar.

BENİ İKNA ETTİ

Bana gerçekten çok enteresan bir proje sundular. Sportif açıdan birçok olumlu nokta vardı. Gelip, çok büyük oyuncular barındıran muhteşem bir takımla, beni şimdiden geliştiren büyük bir teknik direktörle kupalar için, Avrupa kupalarına katılım için mücadele etmek konusunda konuştuk. Bu konuşmalar da beni, başka bir takıma değil, Fenerbahçe’ye imza atma konusunda ikna etti.

Haberin Devamı

SAKİN KALMAMIZ GEREKTİ

Sonrasında başkan ve yöneticilerle konuştum hepsi bana çok büyük ilgi gösterdi, beni takımda görmeyi istediklerini gösterdiler. Onlar ellerinden gelenin maksimumunu yaptılar. Devin ve hocayla yaptığımız ilk konuşmalardan sonra buraya gelmem gerektiğini anlamıştım. Menajerime diğer kulüplerle görüşmeleri durdurmasını söyledim. Sonrasında Fenerbahçe ile sözlü olarak anlaşma sağladık ve transferin gerçekleşmesi konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirttik. Lazio ile yapılan pazarlıkların biraz zor olacağını biliyorduk ve biraz da uzun sürdü. Sakin kalmamız gerekti. Ben menajerime, hocaya ve Devin'e kararımın Fenerbahçe’ye gelmek olduğunu dile getirdim. Bütün diğer temasları durdurduk ve sadece Fenerbahçe’ye odaklandık. Sonrasında transfer sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.

HİÇ UYUYAMADIM

Transfer olduğum hafta çok çalkantılı geçti. Çünkü çarşamba günü Lazio ile son maçıma çıkacağımı biliyordum, Fenerbahçe ile anlaşmamız yapılmıştı ve ertesi gün buraya gelecektim. Aklımdan birçok şey geçti. Lazio ile son maçımdı, Fenerbahçe’ye imza atacaktım ve sakatlanmamaya dikkat etmek durumunda kaldım. Aynı anda birçok duygu yaşadım. Elimden geldiği kadar profesyonel olmaya çalıştım. Lazio'ya son ana kadar onlara yardımcı olacağımı söyledim ve bunu yaptım. Maç bitti ardından benim için uykusuz bir gece oldu. Hiç uyuyamadım.

Haberin Devamı

SÜPER KUPA MUHTEŞEMDİ

Sabah İstanbul’a gelmek için uçağa bindik. Maç, uykusuz bir gece, sabah seyahat ve sonrasında sağlık kontrolü derken uzun bir gün oldu diyebilirim. Gece çok geç saatte imza attık ve otele de yine gece geç saatte gittim. Dürüst olmam gerekirse o kadar yoğundu ki çarşamba gününden Süper Kupa gününe kadar çok az uyudum. Sonrasında finali oynadık ve benim için muhteşem bir andı. Fenerbahçe’yle daha iyi bir başlangıcı hayal edemezdim. Sihirli bir andı. Umarım böyle anları daha fazla yaşarız. Çünkü bir kez yaşamak güzel ancak ben buraya çok daha fazlasını yaşamak için geldim.

Haberin Devamı

KALECİ OLMAM GEREKİRSE...

Aslına bakacak olursa tercih ettiğim mevki elbette orta saha. 6 numara ya da 8 numara olarak oynadığımız sistemden bağımsız bir şekilde oyunun kalbinde olmayı, topla çok fazla buluşmayı, takımın oyununu organize etmeyi, topları geri kazanmayı, hem hücum hem de savunmada yardımcı olmayı seviyorum. Ancak başka mevkilerde de oynadım, Fransa Millî Takımı'nda 10 numara oynadım, burada kariyerimde ilk kez stoper olarak oynadım. Fena değildim. Ben her zaman maksimum verim sağlamaya çalışıyorum. Her zaman söylediğim gibi bana saha içinde verilen görev ne olursa benim için en önemlisi kazanmak. Eğer bir gün kaleci, bek ya da farklı bir mevkide yardımcı olmam gerekirse yaparım. En önemlisi takım ve önemsediğim tek şey de kazanmak. Ben futbolu bunun için oynuyorum. Elbette saha içinde zevk almak gerek ancak kazanınca zevk alabiliyorsun. O nedenle benim için en önemlisi bu.

Haberin Devamı

TEDESCO YORUMU

Çok büyük teknik adamlarla çalıştım. Hepsinden bir şeyler öğrendim. Hepsinin farklı karakterleri vardı. Hepsi sana saha içinde, elbette tercih edilen sistemlere göre farklı şeyler öğretiyor. Eğer kulüp kariyerimde en çok keyif aldığım dönemi seçecek olursam Arsenal ve Unai Emery dönemi derim. Marsilya’da Sampoli ve Lazio'da Sarri’yle de çok şey öğrendim. Şimdi de Tedesco hocayla henüz iki aydır birlikte çalışmamıza rağmen çok şey öğrendim. Büyük bir teknik direktör. Arsenal’de birlikte çalıştığım Unai Emery’e çok benziyor. Ofansif oyuna çok odaklı, her zaman topa sahip olmak, güzel oyun üretmek ve çok gol atmak istiyorlar. İkisi de kimliği belli bir oyun sunmaya çalışıyor. Bu bağlamda Emery ve Tedesco birbirine çok benziyor diyebilirim. Antrenmanda taktiksel olarak ne yapacağımız çok net, dediğim gibi çok büyük teknik direktörler. Takımlarını nasıl geliştireceklerini biliyorlar. Emery, Sampaoli ve Tedesco ofansif bir oyun felsefesini benimseyen isimler. Topa sahip olmayı tercih ediyorlar. Bu şekilde de rakiplerine üstünlük kurmaya çalışıyorlar. Geçmişte çalıştığım teknik adamlardan birçok şey öğrendim ve dürüst olmam gerekirse Tedesco da olağanüstü bir teknik adam.

Haberin Devamı

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Her zaman söylediğim gibi sezon sonunda hak ettiğimiz yerde oluruz. Eğer şampiyon olursak hak etmiş oluruz, eğer ikinci olursa ikinci olmayı, üçüncü olursak üçüncü olmayı hak etmişizdir. Hangi sırada bitirirsek bitirelim sezonun uzun bir süreç olduğunu bilmemiz lazım. Eylülde başlayıp, mayıs ayında bitiriyoruz. Ben takım arkadaşlarıma, takımıma güveniyorum. Çok büyük şeyler yapabileceğimizi biliyorum. Üzerimizde baskı kurmamıza gerek yok, adım adım ilerlememiz lazım. Elbette bu konuda çok netiz, hedefimiz şampiyon olmak. Bunu istiyoruz ama önemli olan sahaya çıkıp her zaman son ana kadar mücadele etmek ve sonrasında pişman olmamak. Maalesef bazen istediğimiz gibi sonuçlanmıyor.