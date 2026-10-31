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Mattéo Guendouzi: 'Çok zor bir durumdayız!'

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#Fenerbahçe#Mattéo Guendouzi#Kojo Oppong
Mattéo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 21:35

Fenerbahçe'de Kojo Oppong ve Matteo Guendouzi, Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Kojo Oppong maçın ardından açıklamalar yaptı.

OPPONG: BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Zor bir maçtı. Bizler tabii ki kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık ama maalesef istediğimiz neticeyi elde edemedik. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok daha iyisi olabilirdi.

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GUENDOUZI: DAHA İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Yarattığımız şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi.

Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız.

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#Fenerbahçe#Mattéo Guendouzi#Kojo Oppong

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