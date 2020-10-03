MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriTenis Matteo Berrettini Fransa Açık'a veda etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Tenis
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 15:47 | Son Güncelleme:

Matteo Berrettini Fransa Açık'a veda etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Matteo Berrettini Fransa Açık'a veda etti
Abone Olgoogle-news

Matteo Berrettini, erkeklerde 7 numaralı seribaşı olduğu Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'na üçüncü turda veda etti.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasındaki tek erkekler 3. tur mücadelesinde, Berrettini ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.

Dünya sıralamasının 186. basamağındaki Altmaier, 2 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak dördüncü tura yükseldi.
Altmaier, dördüncü turda Roberto Bautista Agut-Pablo Carreno Busta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Matteo Berrettini Fransa Açıka veda etti

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle