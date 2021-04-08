Mats Hummels statta unutuldu, kimse fark etmedi! Emenike gibi...

Spor Arena Detay | Borussia Dortmund için bu sene Bundesliga'da işler hiç iyi gitmiyor. Lider Bayern Münih'in 21 puan gerisinde bulunan Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne son bilet olan 4.lükten de 7 puan geride bulunuyor.

Sıkıntılı bir sezon yaşayan Alman ekibinde geçtiğimiz günlerde büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre Dortmund, 20 Mart tarihinde deplasmanda Köln ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından takım kaptanları arasında yer alan Mats Hummels'i statta unuttu.

STATTA UNUTULDU, MİNİBÜSLE ALINDI

Habere göre Mats Hummels'in maçın ardından statta unutulduğu ve tecrübeli ismin daha sonra kulüp çalışanları tarafından minibüsle alındığı ortaya çıktı.

KİMSE OLMADIĞINI FARK ETMEDİ!

Hummels'in maç sonu Köln futbolcularıyla sohbet ettiği ve otobüsü bu yüzden kaçırdığı belirtilirken takımdan kimsenin Hummels'in yokluğunu hissetmemesi de şaşırttı.

Dortmund'un takım kaptanları arasında yer alan ve takımın en tecrübeli futbolcularından biri olan Mats Hummels, bu sezon Dortmund formasıyla toplam 39 maça çıkarken 5 kez gol atma başarısı göstermişti.

AKILLARA EMENIKE GELDİ...

Mats Hummels'in Köln'de unutulması hem Almanya'da hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yaratırken bu durum, akıllara Fenerbahçe ve Karabükspor'un eski futbolcusu Emmanuel Emenike'yi getirdi.

OTOBÜSÜ KOŞARAK YAKALAMIŞTI

Emmanuel Emenike, 2011 yılında Karabükspor forması giyerken Sivasspor maçı sonrası stadyumda unutulmuştu. Durumu çabuk fark eden Nijeryalı futbolcu, ardından koşarak takım otobüsünü yakalamaya çalışmıştı.

Emenike'nin otobüse koşmasını gören çevredeki insanların uyarısıyla Karabükspor otobüsü durmuş ve Emenike takım otobüsüne binebilmişti.

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