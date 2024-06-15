Matija Sarkic neden öldü, ölüm nedeni açıklandı mı, kaç yaşındaydı?

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İngiltere Championship ekibi Millwall, resmi internet sitesinden Matija Sarkic'in vefat ettiğini duyurdu. Takımın 1 numaralı kalecisi Sarkic'in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği belirtilen açıklamada, Matija'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

MATİJA SARKİC NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI MI, KAÇ YAŞINDAYDI?

23 Temmuz 1997’de dünyaya gelen Matija Sarkic 26 yaşındaydı. Genç futbolcunun ölümünü kulübü Milwall duyurdu. Takımın 1 numaralı kalecisi Sarkic'in uluslararası alanda birçok kez ülkesini gururla temsil ettiği belirtilen açıklamada, Matija'nın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilekleri iletildi. Ayrıca, 26 yaşındaki kalecinin aile mahremiyeti sebebiyle başka açıklamada bulunmayacakları da belirtildi. Sarkic'in Budva kentindeki evinde hayatını kaybettiği bildirildi.