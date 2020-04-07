Haber Giriş: 07.04.2020 - 19:55,
Mathieu Valbuena'nın yeni stili şaşırttı
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Olympiakos'un Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'nın yeni stili görenleri şaşırttı.
Tüm dünyayı saran corona virüsü nedeniyle ligler ertelenirken, çalışmalarını evlerinde sürdüren futbolcular, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Yaptığı paylaşımda sakal stilini değiştirdiği görülen Mathieu Valbuena, takipçilerine, “Ne düşünüyorsunuz? Kalmalı mı yoksa kalmamalı mı?” diye sordu.
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