Mathieu Valbuena'nın yeni stili şaşırttı

Tüm dünyayı saran corona virüsü nedeniyle ligler ertelenirken, çalışmalarını evlerinde sürdüren futbolcular, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Yaptığı paylaşımda sakal stilini değiştirdiği görülen Mathieu Valbuena, takipçilerine, “Ne düşünüyorsunuz? Kalmalı mı yoksa kalmamalı mı?” diye sordu.