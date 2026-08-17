Mathieu Valbuena: 'Greenwood, Lyon’a çok ciddi zarar verebilir!'

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Fenerbahçe ve Lyon'un eski futbolcusu Mathieu Valbuena, iki takım arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi eşleşmeyle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOK GÜZEL BİR EŞLEŞME OLACAK"

“Fenerbahçe güçlü bir transfer dönemi geçirdi. Bu yıl çok ciddi yatırım yaptılar. Lyon ise Avrupa mücadelelerine, özellikle de Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya alışkın, çok iyi bir takım. Çok güzel bir eşleşme olacak. Fenerbahçe deneyimli oyunculara sahip ve turu geçmek için kesinlikle şansı olduğunu düşünüyorum”

"FENERBAHÇE'NİN İDDİALI BİR TRANSFER POLİTİKASI VAR"

“Bu sezon Fenerbahçe’nin yaptığı transferler çok önemli. Takımın iddialı bir transfer politikası var. Bu da Fenerbahçe’nin hedeflerini açıkça gösteriyor. Takımın yeniden Şampiyonlar Ligi’ne dönmek ve ligde şampiyon olmak istediğini gösteriyor. Bence transferler hem çok iddialı hem de akıllıca. Özellikle savunma anlamında da önemli hamleler yaptılar çünkü Fenerbahçe çok fazla gol yiyebiliyordu. Savunmayı istikrara kavuşturabilecek oyuncuların alınması önemli.”

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"FENERBAHÇE DENGELİ BİR TAKIM GÖRÜNÜYOR"

“Greenwood ve Lukaku’nun gelişi takıma çok büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında Assensıo, Guendouzi ve N’Golo Kanté gibi mevcut oyuncuları da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla savunmadan orta sahaya ve hücuma kadar dengeli bir takım görüyorum.”

"MAÇIN KİLİT OYUNCUSU GREENWOOD OLACAK"

“Bu iki maçta fark yaratabilecek kilit oyuncunun Greenwood olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendisi eski bir Marsilyalı ve Lyon’a karşı özellikle kendisini göstermek isteyecektir. Ayrıca teknik açıdan çok kaliteli bir oyuncu. Özellikle açık alanlarda ve kontra ataklarda Lyon’a çok ciddi zarar verebilir.”

"LYON'UN AVANTAJI RÖVANŞI EVİNDE OYNAMASI"

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“Lyon’un avantajlarından biri ikinci maçı kendi sahasında oynayacak olması. Bence bu önemli bir faktör. Son yıllarda çok sayıda deneyimli oyuncusunu kaybettiği doğru. Ancak çok yetenekli genç oyuncuları var. Bunlara Corentin Tolisso gibi deneyimli isimler de eşlik ediyor. Tolisso, takım kaptanı ve orta sahadaki düzenleyicisi. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımının temposunu belirliyor. Aynı zamanda asist yapabilen ve gol atabilen bir futbolcu.”