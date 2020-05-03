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Mathieu Valbuena: "Fenerbahçe'den ayrılmak doğru karardı"
Olimpiakos'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, transferiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Mathieu Valbuena, Fransa basınına konuştu.
Valbuena, "Fenerbahçe'de iki yıl geçirdikten sonra başka bir şey istedim. Olympiakos beni istedi ve doğru karar verdim" dedi.
Fenerbahçe'de 71 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergileyen Valbuena'nın Olympiakos ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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