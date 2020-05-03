Mathieu Valbuena: "Fenerbahçe'den ayrılmak doğru karardı"

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Mathieu Valbuena, Fransa basınına konuştu.

Valbuena, "Fenerbahçe'de iki yıl geçirdikten sonra başka bir şey istedim. Olympiakos beni istedi ve doğru karar verdim" dedi.

Fenerbahçe'de 71 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergileyen Valbuena'nın Olympiakos ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.