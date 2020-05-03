MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMathieu Valbuena: "Fenerbahçe'den ayrılmak doğru karardı"
GeriFutbol Mathieu Valbuena: "Fenerbahçe'den ayrılmak doğru karardı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 03.05.2020 - 21:07,Son Güncelleme:

Mathieu Valbuena: "Fenerbahçe'den ayrılmak doğru karardı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mathieu Valbuena: "Fenerbahçe'den ayrılmak doğru karardı"
Abone Olgoogle-news

Olimpiakos'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, transferiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutan Mathieu Valbuena, Fransa basınına konuştu.

Valbuena, "Fenerbahçe'de iki yıl geçirdikten sonra başka bir şey istedim. Olympiakos beni istedi ve doğru karar verdim" dedi.

Fenerbahçe'de 71 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergileyen Valbuena'nın Olympiakos ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle