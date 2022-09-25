Mathias Ross, Galatasaray'a transfer sürecini anlattı

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Transfer döneminin son gününde 5 imza birden açıklayan Galatasaray, Danimarka'nın Aalborg takımından 21 yaşındaki stoper Mathias Ross'u da 1.75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan Mathias Ross, Galatasaray'a transfer olma sürecini U21 milli takımı için gittiği Danimarka'da anlattı.

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"Nefes nefese kaldım"

Mathias Ross'un Danimarka basınına yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Aalborg ile Galatasaray’ın yaptığı anlaşmayı antrenman için tesislere gittiğimde, ‘Derhal kulüp ofisine gelmelisin’ dediklerinde öğrendim. Kulüp direktörü Inge Andre Olsen ile menajer Bach Lund, kulüplerin transfer için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, ‘Hemen eve git ve eşyalarını topla. Buraya veda etmelisin' dediler. Galatasaray'a gideceğimi öğrenince ofiste ağzım açık oturdum ve nefes nefese kaldım. Bir buçuk gün sonra da İstanbul’da imzalar atıldı.

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"Galatasaray'a transfer olmak çılgınca"

Danimarka’da transfer kapandıktan bir hafta sonra İstanbul’a gittim. Bu hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Yaşadığım birkaç zor günün ardından kendimi çok yorgun, halsiz ve aynı zamanda bir rüyanın ortasında gibi hissettim. Galatasaray çok büyük ve köklü bir kulüp. Takımda vatandaşım Victor Nelsson’un yanı sıra Norveçli Midtsjö de var. Kulübe ve ülkeye uyum sağlamam açısından onların takımda olması benim için çok önemli. Galatasaray'a transferin için 'çılgınca' diyebilirim.

"Icardi, Mata... Rüya gibi"

Transferin açıklandığı videonun çekimleri rüya gibiydi. Nereden geldiğim düşünüldüğünde kesinlikle olağaüstüydü. Bir rüyanın ortasında dolaşıyor gibiydim.

"Takipçi sayım 4 binden 100 bin'e çıktı"

Galatasaray'da taraftar kültürü çok yüksek. Transferimin açıklandığı gün sosyal medya hesabım çok hareketliydi. 4 bin civarındaki takipçi sayım 100 binin üzerine çıktı. Türk taraftarlarının sevgisi çok fazla. Hiç bu kadar çok mesaj almamıştım.