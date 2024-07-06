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Mateusz Lis olmadı, Göztepe kaleci transferine odaklandı

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#Göztepe#Transfer#Süper Lig
Mateusz Lis olmadı, Göztepe kaleci transferine odaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 13:20

Süper Lig’e 2 sezon aradan sonra dönen Göztepe, dış transferde önceliği savunma ve kaleciye verdi.

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Şu ana kadar 4 takviye gerçekleştiren Göztepe; sol bek, sağ bek, stoper ve defansif orta saha oyuncularını kadrosuna dahil etti.

İzmir ekibinin ilk transferi Brezilyalı Djalma Silva oldu. Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol’dan gelen sol bekle siftah yapıldı. Ardından sarı-kırmızılılar, defansif orta saha oyuncusu Isaac Solet’i renklerine bağladı. Bulgaristan’ın Slavia Sofia takımından gelen Orta Afrikalı futbolcu satın alma opsiyonu ile kiralandı.

Göztepe yerli transferinde ise Nazım Sangare ve Koray Günter’le sözleşme imzaladı. Sağ bekte oynayan Nazım ve stoper Koray resmen Göztepeli oldu.

Defans bölgelerini güçlendiren Göztepe şimdi ise kaleci transferine odaklandı. Southampton’dan kiralanan Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in bonservisini alamayan Göztepe, kaleci için çalışmalarını sıklaştırdı.

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#Göztepe#Transfer#Süper Lig

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