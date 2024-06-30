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Mateusz Lis, Göztepe’ye mesaj yolladı! "Kalmak istiyorum..."

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#Göztepe#Transfer#Mateusz Lis
Mateusz Lis, Göztepe’ye mesaj yolladı Kalmak istiyorum...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 12:53

Göztepe’de kaleci belirsizliği devam ederken, geçen sezon kiralık olarak kaleyi koruyan Mateuzs Lis sarı-kırmızılı yönetime "takımda kalmak istediği" mesajını gönderdi.

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Bonservisi İngiltere ekibi Southamptan’da bulunan ancak transfer tekliflerinin fazla olması nedeniyle İngiliz kulübünün Göztepe’ye vermediği Mateusz Lis, İzmir’de kalmak istediğini belirtti.

Bu hafta sonu İzmir’e gelip Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik ekiple görüşen 27 yaşındaki file bekçisinin, "Beni bırakmayın, burada devam etmek istiyorum" dediği öğrenildi. Ancak Southampton’ın öncelikle Avrupa’nın başka kulüplerinden gelen transfer tekliflerini değerlendirdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Southampton’la birlikte Göztepe’yi yöneten Sport Republic şirketinin önceliği kulübe vermesi gerektiği görüşünde birleşti.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden Başkan Rasmus Ankersen’e mesajlar gönderip, Mateuzs Lis’in Göztepe’de kalması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

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