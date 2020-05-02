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GeriFutbol Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Son hali herkesi şaşırttı
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2020 - 12:43,Son Güncelleme:

Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Son hali herkesi şaşırttı

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Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Son hali herkesi şaşırttı
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2006-2007 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali herkesi şaşırttı. 41 yaşındaki eski Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla inanılmaz değişimini gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'nin 2006-2007 sezonunda Atletico Madrid'den 7 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Mateja Kezman, Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olmuştu.

Isla ve eşi Gala Caldirola karantinadan çıktı! İlk paylaşım...Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla, ailesiyle birlikte karantinadan çıktı. Isla'nın eşi Gala Caldirola karantinadan çıktığı ve eve geçtiği anları sosyal medya hesabından böyle paylaştı.
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Hırslı futboluyla dikkat çeken Sırp yıldız daha sonra ise Fransız devi Paris Saint-Germain'e gitmişti. Bugün 41 yaşındaki olan Kezman, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.

İşte Mateja Kezman'ın son hali...

Mateja Kezmanın inanılmaz değişimi Son hali herkesi şaşırttı

Mateja Kezmanın inanılmaz değişimi Son hali herkesi şaşırttı

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