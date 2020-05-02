Mateja Kezman'ın inanılmaz değişimi! Son hali herkesi şaşırttı
2006-2007 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın son hali herkesi şaşırttı. 41 yaşındaki eski Sırp futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla inanılmaz değişimini gözler önüne serdi.
Fenerbahçe'nin 2006-2007 sezonunda Atletico Madrid'den 7 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Mateja Kezman, Sarı-Lacivertli taraftarların sevgilisi olmuştu.
Hırslı futboluyla dikkat çeken Sırp yıldız daha sonra ise Fransız devi Paris Saint-Germain'e gitmişti. Bugün 41 yaşındaki olan Kezman, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.
İşte Mateja Kezman'ın son hali...
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