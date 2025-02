'Match For Hope' yine heyecan yaratacak! Bu yıl 2. kez düzenlenecek

Haberin Devamı

Doha’da yer alan 974 Stadyumu’nda oynanacak mücadele geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da beIN SPORTS’ta yayınlayacak. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dil seçenekleriyle yayınlanacak maçın özet görüntülerine beIN’in dijital platformlarından da ulaşılacak.

Q Life tarafından düzenlenen bu yılki Match for Hope’tan elde edilecek tüm gelir, 2012 yılında Şeyha Moza bint Nasır tarafından kurulan ve eğitimin gücüyle insan hayatını değiştirmeyi amaçlayan Education Above All (EAA) Vakfı’na bağışlanacak. (EAA, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ile uyumlu olup ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (US Aid), Dünya Bankası Grubu, İngiltere Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı, UNHCR, UNICEF, UNESCO ve Bharti (Hindistan) gibi birçok hükümet ve kurumsal ortak tarafından desteklenmektedir.

Henry, Iniesta, Pirlo Sahada

Sporun gücünü dünyanın en büyük içerik üreticileri ve futbolun efsaneleriyle birleştirerek daha parlak bir gelecek için yardım toplamayı amaçlayan Match For Hope’ta bu sene Thierry Henry, Andres Iniesta, Mubarak Mustafa ve Andrea Pirlo gibi unutulmaz isimler de yer alacak. Aynı zamanda bu seneki etkinliğe KSI, Chunkz, Adam Waheed ve AboFlah gibi sosyal medya fenomenleri de katılacak.

Match For Hope 2024 Yılında 8.8 Milyon Dolar Yardım Topladı

Match for Hope 2024, 70.000’den fazla okula gidemeyen çocuğa destek sağlamak amacıyla EAA için 8,8 milyon doların üzerinde bağış toplamıştı. 2024’teki ilk Match for Hope etkinliğini beINSPIRED girişimi kapsamında gururla destekleyen beIN MEDIA GROUP; beINSPIRED projesiyle, ana akım dışındaki spor dallarına katkı sağlamaya ve gelecek neslin sporcuları ile taraftarlarına ilham olma sorumluluğunu üstlenmektedir.