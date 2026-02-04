Matador sahnede, Fenerbahçe takipte!

Haberin Devamı

Kocaeli deplasmanında ilk yarıda işler kötüye giderken 45+1’de sahneye çıkan ve 27 metreden attığı golle Fenerbahçe’ye adeta hayat öpücüğü verip takımını ipten alan Marco Asensio, sarı lacivertlilerde bir kez daha gecenin kahramanı oldu.

‘Matador’ lakaplı İspanyol yıldız artık Tedesco’nun oyun aklı ve Skriniar ile birlikte saha içi lideri durumunda. Sarı lacivertli formayla 26 maçta 10 gol, 7 asist yapan 30 yaşındaki İspanyol yıldız üst üste 7. deplasman maçında skora katkı sağladı. Takıma katkısıyla taraftarın sevgilisi olan Asensio eğer 3 gol daha atarsa en çok gol attığı sezonu yaşayacak.

İstanbul’da mutlu bir hayatı var

Real Madrid’de yaşadığı kariyer rekoruna yaklaşan Asensio, kız arkadaşı ile birlikte İstanbul’da çok mutlu. Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takım formasını giymeyi çok arzulayan 30 yaşındaki futbolcu, bu hayal için de durmadan çalışıyor. Sezon başında Jose Mourinho için F.Bahçe’ye gelen ancak kendisini oyun lideri yapılan Domenico Tedesco’ya büyük saygı duymaya başlayan Asensio; maçlarda ve antrenmanlarda İtalyan teknik direktör en çok konuşan, fikir alışverişi yapan futbolcu.

Transfer sürecinde 2 ay bekleyen, F.Bahçe için 1.5 milyon Euro fedakârlık yapan Asensio, bu kararı için çok memnun olduğunu her fırsatta dile getirirken yakın çevresine de “İstanbul’da matador oldum” diyor.