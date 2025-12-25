Masuaku'nun Sunderland macerası kısa sürdü: Ayrılıyor!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren ve yaz transfer döneminde Siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Premier Lig ekibi Sunderland'in yolunu tutan Arthur Masuaku için işler yolunda gitmiyor.

İngiliz ekibinde geçirdiği yaklaşık 5 aylık süreçte yalnızca 4 maçta şans bulan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek, sadece 217 dakika sahada kalabildi.

Foot RDC'nin haberine göre; Düzenli forma giymek isteyen Arthur Masuaku, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor. Tecrübeli savunmacının geleceği, Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra netleşecek.

HOCASI SİNYALİ VERDİ

Sunderland teknik direktörü Régis Le Bris, dün yaptığı açıklamada, "Arthur fazla oynama fırsatı bulamamış olsa da iyi bir oyuncu. Bizim için önemli bir oyuncu. AFCON (Afrika Uluslar Kupası)'a gitmeden önce konuştuk ve bu transfer döneminde onun geleceği hakkında bir karar alacağımız fikrinde anlaştık. Ancak bu, onun ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir anlaşmaya varmamız gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

MASUAKU'NUN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Üç sezon Beşiktaş forması giyen Masuaku, siyah-beyazlı takımda 108 maça çıkmış ve 3 gol - 18 asist üretmişti.