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Masuaku: Solskjaer ile tekrar öz güven kazandık

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#Beşiktaş#Solskjaer#Masuaku
Masuaku: Solskjaer ile tekrar öz güven kazandık
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 07:00

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki “Solksjaer moralmen kötü durumda olduğumuzu görünce bu konuya eğildi ve öz güven kazanmamızı sağladı” dedi.

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Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde oynadığı 8 resmi maçta 6 galibiyet elde eden Beşiktaş’ın bu grafiğinde önemli payı olan Arthur Masuaku, yükselen performanslarında Norveçli teknik adamın büyük rolü olduğunu söyledi.

Solskjaer’den önce gerek kendisinin gerekse bazı takım arkadaşlarının taraftarlardan yoğun tepki gördüğünü hatırlatan Demokratik Kongolu sol bek, “O dönemde hepimiz moralmen kötü durumdaydık. Solkjaer önce bu konuya eğildi. Moral ve motivasyonumuzun yükselmesini sağlaydı. Onun sayesinde öz güvenimizi yeniden kazandık ve bu da sahaya yansıdı” dedi.

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TARAFTARLARA SESLENDİ

Masuaku, taraftarlara da seslenip, “Futbolcuların formsuz dönemleri olabilir. Taraftarların bu zamanlarda daha anlayışlı olmaları gerekir” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Solskjaer#Masuaku

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