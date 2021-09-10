MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriMasters Berlin 10 Eylül’de başlıyor
GerieSpor Masters Berlin 10 Eylül’de başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 10.09.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Masters Berlin 10 Eylül’de başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Masters Berlin 10 Eylül’de başlıyor

15 takımın yarışacağı Masters Berlin, 10 Eylül’de başlıyor.

Masters Berlin uzun bir aranın ardından 10 Eylül’de LAN olarak geri dönüyor. Dünyanın dört bir yanından gelen 15 takımın Almanya’da edeceği Masters Berlin, Valorant Champions Tour’un ikinci uluslar arası etkinliği

Pek çok oyunun espor sahnesi global pandemi sebebiyle etkinliklerini çevrimiçi yürütmeye devam ederken Riot Games LAN etkinliklere geri dönüş yapıyor.

Masters Berlin’e katılan 15 takım, playoff ve grup aşaması olarak iki aşamada yarışacak ve sonuçlar Bo3 üstünden değerlendirilecek. 15 takım, Grup A, B, C ve D olmak üzere dörde ayrılacak.

Grup A

Vision Strikers (Kore)
Paper Rex (Kuzeydoğu Asya)
SuperMassive Blaze (EMEA)
Acend (EMEA)

Grup B

Vivo Keyd (Brezilya)
Envy (Kuzey Amerika)
KRÜ Esports (Latin Amerika)
ZETA DIVISION (Japonya)

Grup C

Gambit Esports (EMEA)
Crazy Raccoon (Japonya)
100 Thieves (Kuzey Amerika)
Havan Liberty (Brezilya)

Grup D

Sentinels (Kuzey Amerika)
G2 Esports (EMEA)
F4Q (Kore)
Grup aşamasının ardından oynanacak final maçları ise Bo5 olarak gerçekleşecek.

Ödül Havuzu

Masters Berlin, 700,000 dolarlık ödül havuzunu katılan takımlar arasında aşağıdaki gibi bölüştürüyor.

1: $225,000
2: $125,000
3-4: $85,000
5-8: $25,000
9-12: $10,000
13-16: $10,000

Bununla birlikte turnuvada yarışan oyuncular yıl sonunda gerçekleşecek şampiyona için de puan toplama fırsatı elde etmiş olacak. Sıralamaya göre oyuncuların alabileceği puanlar aşağıdaki gibi:

1: VCT’ye direkt katılma hakkı
2: 375 puan
3-4: 325 puan
5-8: 275 puan
9-12: 225 puan
13-16: 175 puan
10 Eylül günü başlayacak olan Masters Berlin, 19 Eylül’deki büyük finalle son bulacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi