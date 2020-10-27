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‘Master’lar futbol turnuvasına yasal işlem
Covid-19 nedeniyle amatör futbol maçlarının oynatılmadığı şu günlerde bazı kulüplerin TFF izni olmadan ‘master’lar (ustalar) kategorisinde özel turnuvalar düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
İçişleri Bakanlığı, TFF’nin başvurusu üzerine tüm valiliklere birer yazı göndererek, salgınla mücadelede olumsuz sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle, yetkisi olmamasına rağmen özel turnuva düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti.
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