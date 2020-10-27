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Futbol
Haber Giriş: 27.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Master’lar futbol turnuvasına yasal işlem

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‘Master’lar futbol turnuvasına yasal işlem
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Covid-19 nedeniyle amatör futbol maçlarının oynatılmadığı şu günlerde bazı kulüplerin TFF izni olmadan ‘master’lar (ustalar) kategorisinde özel turnuvalar düzenlemesi, İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

İçişleri Bakanlığı, TFF’nin başvurusu üzerine tüm valiliklere birer yazı göndererek, salgınla mücadelede olumsuz sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle, yetkisi olmamasına rağmen özel turnuva düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti.

‘Master’lar futbol turnuvasına yasal işlem

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