‘Master’lar futbol turnuvasına yasal işlem

İçişleri Bakanlığı, TFF’nin başvurusu üzerine tüm valiliklere birer yazı göndererek, salgınla mücadelede olumsuz sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle, yetkisi olmamasına rağmen özel turnuva düzenleyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti.

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