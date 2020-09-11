MasterChef'te Samsunspor rüzgarı! Duygulandıran anlar...

MasterChef Türkiye'de Samsunspor formaları duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, "Armasında Şanlı Atatürk'ü taşıyan bu şerefli formayı size hediye etmekten mutluyum" diyerek yarışmanın şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na Samsunspor'un yeni sezon formalarını hediye etti.

Şef Mehmet Yalçınkaya, bunun üzerine Samsunspor'un tüm Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasını hatırlattı ve kulübün renklerine siyah eklenmesinin hikayesini anlattı.

O günleri anlatan Mehmet Yalçınkaya ve yarışmacılar, duygu dolu anlar yaşadı.

Barboros Yoloğlu, ''Yüksel başkana Samsunspor 'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ertuğrul hocam ve Samsunspor' a Süper Lig yolunda başarılar diler ve Formalar için 1965 SAMSUNSPOR DERNEĞİ yönetimine çok teşekkür ederim.'' notuyla Twitter'dan teşekkürlerini iletti. (Fanatik)

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