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Haber Giriş: 09.11.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Mass Effect Legendary Edition duyuruldu

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Mass Effect Legendary Edition duyuruldu
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Bioware, Mass Effect üçlemesinin remastered versiyonlarının Mass Effect Legendary Edition adında Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarına 2021 baharında geleceğini duyurdu.

Haber, Biowwawre’in internet sitesinde bir blog gönderisi olarak duyuruldu. Mass Effect Legendary Edition, üç ana oyunu ve DLC paketleriyle birlikte oyuncularla buluşacak. Blog gönderisinde “Bioware ekibi üç oyunun texture, shader, model ve efektleri iyileştirmek için çalışıyor.” İfadelerine yer verildi.

Oyunun remastered versiyonu 4K Ultra HD kalitede olacak. Detaylı bilginin yeni yılda paylaşılacağı söylenirken bu kadarı bile BioWare fanlarını sevindirmeye yetti. BioWare’in Twitter sayfasında da bu haberin şerefine bir fragman yayınlandı.

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