Mass Effect Legendary Edition duyuruldu

Haber, Biowwawre’in internet sitesinde bir blog gönderisi olarak duyuruldu. Mass Effect Legendary Edition, üç ana oyunu ve DLC paketleriyle birlikte oyuncularla buluşacak. Blog gönderisinde “Bioware ekibi üç oyunun texture, shader, model ve efektleri iyileştirmek için çalışıyor.” İfadelerine yer verildi.

Oyunun remastered versiyonu 4K Ultra HD kalitede olacak. Detaylı bilginin yeni yılda paylaşılacağı söylenirken bu kadarı bile BioWare fanlarını sevindirmeye yetti. BioWare’in Twitter sayfasında da bu haberin şerefine bir fragman yayınlandı.

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1