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Mason Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Transferde geri sayım başladı

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer
Mason Greenwooddan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Transferde geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 13:25

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood için geri sayıma geçti. Yıldız oyuncu 8 milyon euro'luk alacağından vazgeçti ve sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti.

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Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood'un, sarı-lacivertliler için fedakârlık yaptığı ortaya çıktı.

Mason Greenwooddan Fenerbahçe için büyük fedakarlık Transferde geri sayım başladı

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8 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇTİ

Mason Greenwood, 8 milyon euroluk alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

PERFORMANSI

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Transfer

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