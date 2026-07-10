Mason Greenwood'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık! Transferde geri sayım başladı

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Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile transferi tamamlamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood'un, sarı-lacivertliler için fedakârlık yaptığı ortaya çıktı.
8 MİLYON EURO'DAN VAZGEÇTİ
Mason Greenwood, 8 milyon euroluk alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.
PERFORMANSI
Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.