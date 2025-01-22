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Mason Greenwood milli takımını değiştirdi

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#Mason Greenwood#İngiltere Milli Takımı#Marsilya
Mason Greenwood milli takımını değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:28

Marsilya'nın yıldız futbolcusu Mason Greenwood, sergilediği üstün performansa rağmen İngiltere Milli Takımı'nın kapılarının yüzüne kapatılmasının ardından sürpriz bir kararla milli takımını değiştirdi.

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İngiliz futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak görülen Mason Greenwood yaklaşık üç yıl önce kız arkadaşı Harriet Robson'a yönelik tecavüz, kontrol edici ve zorlayıcı davranış, ve fiili bedensel zarara neden olan saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Greenwood hakkındaki suçlamalar bir süre sonra Kraliyet Savcılığı tarafından düşürülse de, Manchester United oyuncunun takımda bir geleceği olmadığını açıklamış ve genç futbolcuyu önce Getafe'ye kiralamış, bu sezon başında ise 26 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte Marsilya'ya göndermişti.

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Getafe'de 36 maçta 10 gol atıp 6 da asist üreten Greenwood, bu sezon ise Marsilya formasıyla çıktığı 20 maçta 13 gol - 4 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcunun bu performansına rağmen İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada Greenwood'un bir daha İngiltere Milli Takımı'na çağrılmayacağı belirtildi.

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Bu kararın ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan 23 yaşındaki forvet, gerekli evrak işlerini tamamlayarak milli takım tercihini Jamaika olarak değiştirdi.

İngiltere Milli Takımı formasını bugüne dek resmi maçlarda yalnızca 1 kez giyen Greenwood, UEFA'dan gelecek onayın ardından Jamaika Milli Takımı'nda oynamaya başlayacak.

Alman futbol platformu Transfermarkt'ta piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Greenwood, Leon Bailey'nin ardından Jamaika'nın en değerli oyuncusu olacak.

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#Mason Greenwood#İngiltere Milli Takımı#Marsilya

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