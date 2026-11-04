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Mason Greenwood: 'Maçı kazanacağımızı hissediyordum!'

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#Fenerbahçe#Liverpool#Şampiyonlar Ligi
Mason Greenwood: Maçı kazanacağımızı hissediyordum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 23:22

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Mason Greenwood, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından konuştu.

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"Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum.

Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!"

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#Fenerbahçe#Liverpool#Şampiyonlar Ligi

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