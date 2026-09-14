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Mason Greenwood: 'Ligde çok kötü değiliz!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Greenwood#Bartuğ Elmaz
Mason Greenwood: Ligde çok kötü değiliz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 22:31

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Bartuğ Elmaz, Gaziantep FK beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Mason Greenwood ve Bartuğ Elmaz maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

BARTUĞ: FIRSATLAR BULDUK AMA ATAMADIK

"Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

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GREENWOOD: LİGDE ÇOK KÖTÜ DEĞİLİZ

"Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık.

Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum.

Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz."

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 AKE: SÜRE GEÇTİKÇE RAKİP ÖZGÜVEN KAZANDI

"Defansif olarak daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz ama topa sahipken daha hızlı olabilirdik. Daha fazla fırsat yaratabilirdik. İkinci yarıda şanslar bulduk ama golle değerlendiremedik. Süre geçtikte de rakip özgüven kazandı.

İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

 

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#Fenerbahçe#Greenwood#Bartuğ Elmaz

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