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Mason Greenwood için dev teklif! Kulüpler anlaştı, son karar oyuncuda

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#Transfer#Mason Greenwood#Manchester United
Mason Greenwood için dev teklif Kulüpler anlaştı, son karar oyuncuda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 21:47

Manchester United'da kadroda düşünülmeyen Mason Greenwood için Ligue 1 ekibi Marsilya'nın dev bir teklif yaptığı belirtildi.

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İsmi Fenerbahçe ile de anılan ve Manchester United'da kadroda düşünülmeyen 22 yaşındaki futbolcu Mason Greenwood'a yeni bir talip daha çıktı.

Manchester United'ın gelecek vaadeden oyuncuları arasında gösterilen ancak yaşadığı skandallar nedeniyle düşüşe geçen Mason Greenwood takımdan ayrılıyor.

Geçen sezonu La Liga ekiplerinden Getafe'de geçiren Greenwood, Manchester'ın yeni sezon planlamasında yer almazken 22 yaşındaki oyuncu Lazio'nun teklifini reddetti.

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The Athletic'in haberine göre; Manchester United, adı Fenerbahçe ile de anılan Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı.

Fransız ekibi Marsilya, Mason Greenwood'un için Manchester United ile 27.6 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro bonuslar karşılığında anlaştı.

Greenwood'un Marsilya'ya transferinin gerçekleşebilmesi için İngiliz oyuncunun son kararını vermesi beklendiği kaydedildi.

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Kariyerinde 212 maça çıkan Mason Greenwood, 89 gol atıp 30 asist yaptı.

 

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#Transfer#Mason Greenwood#Manchester United

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