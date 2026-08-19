Mason Greenwood: 'Gol atmak için Fenerbahçe'ye geldim!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood değerlendirmelerde bulundu.

LUKAKU: DAHA GÜÇLÜ OYUN SERGİLEYEN BİZDİK

"Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler, çok yüksek bir destek vardı.

Sonuç üzücü. Daha aslında güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde, ilk pozisyonda gol gördük.

İkinci yarıda reaksiyonu gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonu da önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz.

Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Oyuna girerken hislerim yüksekti. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel. Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

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VEDAT MURIQI: FRANSA'DA KAZANARAK ÖZLEMİ DİNDİRECEĞİZ

"Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkürler. İyi mücadele ettik. İlk yarıda yarım denecek pozisyonda gol yedik. Futbolun içinde bunlar var.

İkinci yarıya iyi başladık. Greenwood'un güzel golüyle eşitliği sağladı. Kontrol bize geçti. Ara ara, maç sonuna doğru rakip çok geride beklediği için kontrayla gol aradılar. Buna engel olduk.

1-1 açıkçası, mağlubiyetten her zaman iyidir. Gönül isterdi ki iyi bir skorla ikinci maça daha avantajlı çıkalım ama olmadı.

Taraftarımızı Fransa'ya da bekliyoruz. İnşallah, özlediğimiz Şampiyonlar Ligi müziğini Fransa'da kazanarak burada dinletmek istiyoruz."

GREENWOOD: GOL ATMAK İÇİN GELDİM

"Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum, maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar, bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz.

Kendi performansım hakkında mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum."

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