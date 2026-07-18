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Mason Greenwood Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı!

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Antrenman
Mason Greenwood Fenerbahçede ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 14:15

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdü.

Sarı - lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Mason Greenwood Fenerbahçede ilk antrenmanına çıktı

Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.

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Sarı - lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Mason Greenwood Fenerbahçede ilk antrenmanına çıktı

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Antrenman

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