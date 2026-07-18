Mason Greenwood Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı!

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdü.

Sarı - lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı.

Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı - lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.