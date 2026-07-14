Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi! İşte ilk sözleri

Haberin Devamı

Sarı-Lacivertli kulüp, Vedat Muriqi ve Nathan Ake sonrası bir yıldız transferini daha bitirdi.

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood transferini tamamladı. Fenerbahçe formasını giyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'da olacak.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İŞTE GREENWOOD’UN İLK SÖZLERİ

Yıldız oyuncu ilk sözlerinde Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi. İngiliz oyuncu şunları söyledi; "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!"

🚨 Mason Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi, taraftara seslendi! ⏳

pic.twitter.com/KVSCnkBihk — Spor Arena (@sporarena) July 14, 2026

AVRUPA'DA GREENWOOD'DAN DAHA İYİSİ YOK

Geride bıraktığımız sezonu 45 maçta, 26 gol, 11 asistle bitiren Greenwood, Avrupa’nın en iyi 5 liginde tüm kulvarlarda hem 25+ gol hem de 10+ asist kaydeden tek oyuncu oldu.

Kariyeri

Haberin Devamı

1 Ekim 2001'de doğan Mason Will John Greenwood, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz futbolcudur. Manchester United'ın altyapısından yetişen Greenwood, Eylül 2019'da Astana'ya karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında gol atarak 17 yıl 353 günle kulübün Avrupa kupalarında gol atan en genç oyuncu oldu. İngiltere formasıyla ilk uluslararası maçına Eylül 2020'de İzlanda'ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında çıktı.

Greenwood'un asıl mevkisi forvet olmakla birlikte sağ kanat ve ikinci forvet pozisyonlarında da görev yapabiliyor. İki ayağını da etkili kullanabilmesi, onu hücum hattında çok yönlü bir oyuncu haline getiriyor.

Greenwood, İngiltere'nin alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra 2020 yılında İngiltere A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Kariyerinin ilk dönemlerinde ülkesinin gelecek vadeden hücum oyuncularından biri olarak gösterildi. Profesyonel kariyerinde Manchester United, Getafe ve Olympique Marsilya formaları giyen Greenwood, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti. 2025-2026 sezonunda Marsilya formasıyla etkili bir performans sergileyerek Avrupa transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu.