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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK'yı evinde 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Milan Skriniar ve Nene, galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

NENE: FENERBAHÇE'Yİ AİT OLDUĞU YERE TAŞIMALIYIZ

"Daha da gelişebileceğimizi düşünüyorum. Bunu yaparken kazanmaya devam etmeliyiz. Sezon sonuna kadar kazanabileceğimiz tüm puanları kazanmak.

Bu maça motiveydik. Takım içinde iyi ve sağlam bir ruh var. Hafta içi galibiyeti de katkı sağladı. Çalışmaya devam edeceğiz. Kendimizi aşmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam etmeliyiz. İsteğimiz Fenerbahçe'yi ait olduğu, başarılı yere taşımak için çalışacağız."

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SKRINIAR: EMRE HOCA'NIN İSTEDİKLERİNİ ÇALIŞMA ŞANSIMIZ OLMADI

"Sonuçtan dolayı mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. İlk yarıda istediğimiz gibi değildik, yavaştık. İkinci yarıda antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahaya yansıttık. 3-0 iyi bir skor, bu şekilde devam etmek istiyoruz.

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Emre Belözoğlu, belli başlı taktiksel uyarılarda bulunuyor saha kenarında. Saha içinde neleri değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bize çok yardımı oluyor. Kendisi ve ekibi kulübede sahadaki boşlukları en iyi şekilde görüyor.

Hala çok fazla süre olmadı birlikte çalışalı, 3-4 günde bir maç yaptık. Emre Hoca'nın istediklerini çok fazla çalışma şansımız olmadı. Adım adım gelişiyoruz. Yapacağımız tek şey maç maç, antrenman antrenman daha iyi olmak. Sonrasını göreceğiz."

GREENWOOD: FENERBAHÇE BENİ GOL ATMAM İÇİN GETİRDİ

"Benim işim bu, gol atmak, asist yapmak. Fenerbahçe beni bu yüzden getirdi. Kendi evimizde çok fazla gol atıyorum. Bu durum Marsilya'da da aynı şekilde. Evimizde gol atmak beni mutlu ediyor. Takımım için en iyisini yapmaya çalışan biriyim. Bu stadyumda oynamaktan büyük keyif alıyorum.

Ben kendi kalitemi çok iyi biliyorum. Doğru fikirlerle devam edeceğiz. Takım olarak iyi oynadık. Bu sezon iyi şeyler yapabileceğimiz düşüncesindeyim, geri dönebilmek adına.

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Maçın en güzel golü Oğuz'un. Uzak mesafeden çok güzel attı. Bu sezon içerisinde Oğuz çok özgüvenli oynuyor. Oğuz ile oynamaktan çok keyif alıyorum."