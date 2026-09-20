Mason Greenwood: 'Daha fazla atabilirdik!'

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Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Guendouzi, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood, maç sonu açıklamalar yaptı.

GUENDOUZI: RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK

"Bana göre çok önemli bir maçtı bizim açımızdan, büyük ve güçlü bir reaksiyon göstermeliydik. Son dönemde aldığımız sonuçlar bizi de insanları da memnun etmedi. İyi oynamalıydık. Bu anlamda da fazlasıyla istekliydik. Atabildiğimiz kadar atmak istedik. Daha iyisini yapabiliriz. Fakat, biz gerçekten çok kaliteli bir takımız, güçlü bir takımız. Daha iyisini yapabilecek kapasitemiz var. Milli aradan sonra aynı şekilde devam etmek niyetindeyiz.

Rakibi iyi analiz ettik. Görmüş olduğumuz videoda arkada boş alanlar bıraktığını gördük. Arkaya koşuları çok sıkı şekilde, özellikle çalıştık. Takım arkadaşlarım koşularla çok fazla tehlike yarattı. Daha iyisini gösterebiliriz. Bugün gerçekten iyi bir reaksiyon ortaya koyduk. Oynayacağımız diğer maçlarda da daha iyisini ortaya koyabiliriz. Bireysel anlamda daha üst seviyeye çekmeliyiz kendimizi."

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VEDAT MURIQI: REAKSİYON VERMEMİZ LAZIMDI

"Maça daha başlarken kendi sahamızda derbi mağlubiyeti, Gaziantep'e puan kaybettik. Reaksiyon vermemiz lazımdı. Her antrenmanda bu maça baskılı başlamamız gerektiğini düşündük. Maç başında öne geçtik, devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor oldu. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdik. Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada, inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz.

Bir yandan iyi oldu, çünkü iki milli arayla tamamlayacağız sezonu, normalde 3'tü. Bu kadar yoğun maç temposundan sonra milli aralar... Futbolcular buna bir ayar çekilsin ister. Büyük kulüpler lig, Avrupa, kupa yoğun maç takviminden geçiyor. İnsan sağlığı da önemli. 3 günden 1 milli maç var. Bu sene olmadı ama inşallah seneye ayar çekerler. Futbolcular olarak zorlanıyoruz."

GREENWOOD: HER ZAMAN GOL ATMALIYIZ

"Tabii ki iyi bir maç çıkardık. Takım disiplinli oynadı. 8 gol atmayı başardık, bu harika ama daha fazla da olabilirdi. Genel olarak performansımızdan mutluyum.

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Açıkçası çok iyi oynadğımız pek çok maç oldu. Deplasmanda şans yanımızda değildi. Şans bugün tamamen yanımızdaydı. Bu yüzden 8 gol attık. Bu milli arada gelişmemiz gereken şeylere odaklanacağız.

Daha fazla gol atmamız gerektiğini söyledik devre arasında, her zaman gol atmalıyız. Ne kadar çok pratiğe dökersek daha doğal hale geliyor. Çok fazla maç var ve çok fazla maç kazanmalıyız. Milli arada toparlanacağız."