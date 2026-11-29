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Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, sergilediği performansla göz doldurmaya devam ediyor.

Ligde üst üste golleriyle takımına katkı sağlayan İngiliz oyuncu, 3 maçta da gol bulmayı başardı.

Sırasıyla Çorum FK'ye 2 ve Kocaelispor'a 1 gol atmayı başaran Greenwood, Erzurumspor FK filelerine de 1 gol bıraktı.

AVRUPA'DA ZİRVE TAKİBİ

Greenwood, bu performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde dikkat çeken bir istatistik yakaladı.

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta 3 veya daha fazla gole katkı sağladığı karşılaşma sayısını 3'e çıkaran İngiliz futbolcu, Barcelona'lı Raphinha'nın arkasında yer aldı.

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı, 4 farklı maçta 3 ve üzeri gole doğrudan katkı sağlayarak listenin zirvesinde yer alıyor.