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Mason Greenwood atınca Fenerbahçe farka gidiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Süper LİG
Mason Greenwood atınca Fenerbahçe farka gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00

İngiliz yıldızın 2'şer gol attığı, Konya, Eyüp ve Çorum maçları rahat kazanıldı.

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Fenerbahçe'nin ngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Çorum deplasmanında fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon Süper Lig’deki geleneğini değiştirmedi.

Ligde 3. kez bir karşılaşmada gol atan 25 yaşındaki, Konya (4-2) ve Eyüp (8-0) maçlarında olduğu gibi yine 2 kez gol sevinci yaşadı.

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Greenwood’un sahneye çıktığı maçlarda rakip filelere en az 4 gol atan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sustuğu karşılaşmalarda ise 3 golü geçemedi. Bu arada gol attığı ilk 2 lig maçında birer de asist yapan Greenwood bu kez asist katkısı veremedi.

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Süper LİG

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