Mason Greenwood atınca Fenerbahçe farka gidiyor!

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Fenerbahçe'nin ngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Çorum deplasmanında fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon Süper Lig’deki geleneğini değiştirmedi.
Ligde 3. kez bir karşılaşmada gol atan 25 yaşındaki, Konya (4-2) ve Eyüp (8-0) maçlarında olduğu gibi yine 2 kez gol sevinci yaşadı.
Greenwood’un sahneye çıktığı maçlarda rakip filelere en az 4 gol atan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sustuğu karşılaşmalarda ise 3 golü geçemedi. Bu arada gol attığı ilk 2 lig maçında birer de asist yapan Greenwood bu kez asist katkısı veremedi.
🟡🔵 Mason Greenwood, klas hareketlerin ardından sert vuruşla golü buluyor. https://t.co/1TySnGA79w— Spor Arena (@sporarena) November 8, 2026