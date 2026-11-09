Mason Greenwood atınca Fenerbahçe farka gidiyor!

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Fenerbahçe'nin ngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Çorum deplasmanında fileleri 2 kez havalandırırken bu sezon Süper Lig’deki geleneğini değiştirmedi.

Ligde 3. kez bir karşılaşmada gol atan 25 yaşındaki, Konya (4-2) ve Eyüp (8-0) maçlarında olduğu gibi yine 2 kez gol sevinci yaşadı.

Greenwood’un sahneye çıktığı maçlarda rakip filelere en az 4 gol atan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun sustuğu karşılaşmalarda ise 3 golü geçemedi. Bu arada gol attığı ilk 2 lig maçında birer de asist yapan Greenwood bu kez asist katkısı veremedi.