Masa tenisinde ligler ertelendi

Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'de birinci ve ikinci, 2. Lig'de ise birinci etap maçlarının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı hatırlatılırken, artan vakalardan dolayı aralık ayında düzenlenmesi planlanan Süper Lig'de üçüncü etap, 1. Lig ile 3. Lig'de ise birinci etap müsabakalarının ertelendiği ifade edildi.

Yönetim kurulunun ertelenen müsabakalarla ilgili kararını daha sonra kulüplere bildireceği aktarıldı.