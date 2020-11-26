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Haber Giriş: 26.11.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Masa tenisinde ligler ertelendi

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Masa tenisinde ligler ertelendi
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ligleri ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'de birinci ve ikinci, 2. Lig'de ise birinci etap maçlarının geçtiğimiz günlerde tamamlandığı hatırlatılırken, artan vakalardan dolayı aralık ayında düzenlenmesi planlanan Süper Lig'de üçüncü etap, 1. Lig ile 3. Lig'de ise birinci etap müsabakalarının ertelendiği ifade edildi.
Yönetim kurulunun ertelenen müsabakalarla ilgili kararını daha sonra kulüplere bildireceği aktarıldı.

Masa tenisinde ligler ertelendi

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