Marvel's Spider-Man: Miles Morales hatası görenleri şaşırttı
Insomniac Games tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz hafta çıkış yapan Marvel's Spider-Man: Miles Morales, birçok oyuncu tarafından oynanıyor. Şu ana kadar alınan çoğu geri dönüşler olumlu yöndeyken ve göze çarpan büyük hatalar yokken bir PlayStation 5 kullanıcısının paylaştığı video, oyunla ilgili komik bir hatayı ortaya çıkardı.
rob_sheridan isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda, oyundaki kahramanın bir tuğlaya dönüştüğünü görüyoruz. Bir örümcek ısırığıyla örümcek güçlerine sahip olan Spider-Man, bu senaryoda ise bir duvara çarptığında tuğlaya dönüşüyor.
So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became... Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz— Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020
“#MilesMoralesPS5’İm çok enteresan bir hata verdi. Bir duvara çarptım ve sonra… Spider-Brick’e (Tuğla-Örümcek) dönüştüm. Spider-Brick olarak bir kavgaya girmek istediğimde ise tuğla beyaz bir küpe dönüştü sonra da oyun çöktü. Şimdi yine sıkıcı Spider-Man olarak oynuyorum. Bana yaşattıkların için teşekkürler Spider-Brick.”
Hayatını bir tuğla olarak idam ettirmekte sorun görmeden oyunu oynamaya devam eden kullanıcı, bir dövüş içine girdiğinde tuğla beyaz bir tuğlaya dönüşerek oyunun çökmesine sebebiyet veriyor.
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