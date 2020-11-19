Marvel's Spider-Man: Miles Morales hatası görenleri şaşırttı

rob_sheridan isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda, oyundaki kahramanın bir tuğlaya dönüştüğünü görüyoruz. Bir örümcek ısırığıyla örümcek güçlerine sahip olan Spider-Man, bu senaryoda ise bir duvara çarptığında tuğlaya dönüşüyor.

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became... Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz — Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020

“#MilesMoralesPS5’İm çok enteresan bir hata verdi. Bir duvara çarptım ve sonra… Spider-Brick’e (Tuğla-Örümcek) dönüştüm. Spider-Brick olarak bir kavgaya girmek istediğimde ise tuğla beyaz bir küpe dönüştü sonra da oyun çöktü. Şimdi yine sıkıcı Spider-Man olarak oynuyorum. Bana yaşattıkların için teşekkürler Spider-Brick.”

Hayatını bir tuğla olarak idam ettirmekte sorun görmeden oyunu oynamaya devam eden kullanıcı, bir dövüş içine girdiğinde tuğla beyaz bir tuğlaya dönüşerek oyunun çökmesine sebebiyet veriyor.