MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriMarvel's Spider-Man: Miles Morales hatası görenleri şaşırttı
GerieSpor Marvel's Spider-Man: Miles Morales hatası görenleri şaşırttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Marvel's Spider-Man: Miles Morales hatası görenleri şaşırttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marvel's Spider-Man: Miles Morales hatası görenleri şaşırttı
Abone Olgoogle-news

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz hafta çıkış yapan Marvel's Spider-Man: Miles Morales, birçok oyuncu tarafından oynanıyor. Şu ana kadar alınan çoğu geri dönüşler olumlu yöndeyken ve göze çarpan büyük hatalar yokken bir PlayStation 5 kullanıcısının paylaştığı video, oyunla ilgili komik bir hatayı ortaya çıkardı.

rob_sheridan isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı videoda, oyundaki kahramanın bir tuğlaya dönüştüğünü görüyoruz. Bir örümcek ısırığıyla örümcek güçlerine sahip olan Spider-Man, bu senaryoda ise bir duvara çarptığında tuğlaya dönüşüyor.

“#MilesMoralesPS5’İm çok enteresan bir hata verdi. Bir duvara çarptım ve sonra… Spider-Brick’e (Tuğla-Örümcek) dönüştüm. Spider-Brick olarak bir kavgaya girmek istediğimde ise tuğla beyaz bir küpe dönüştü sonra da oyun çöktü. Şimdi yine sıkıcı Spider-Man olarak oynuyorum. Bana yaşattıkların için teşekkürler Spider-Brick.”

Hayatını bir tuğla olarak idam ettirmekte sorun görmeden oyunu oynamaya devam eden kullanıcı, bir dövüş içine girdiğinde tuğla beyaz bir tuğlaya dönüşerek oyunun çökmesine sebebiyet veriyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle