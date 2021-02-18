MARVEL’S AVENGERS’ın yeni nesil konsollara çıkış tarihi belli oldu

Oyunun PlayStation 4 veya Xbox One sürümüne sahip olan oyuncular, herhangi bir ek ücret ödemeden tam yeni nesil sürüme yükseltebilir ve ilerlemelerini sürdürmek için kaydettikleri oyunlarını aktarabiliyorlar.



Clint Barton, Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect'in bir parçası olarak benzersiz yeteneklerini oyunun kadrosuna getirecek ve tüm platformlarda temel oyunun sahiplerine ücretsiz olarak katılacak. Yeni oynanabilir Süper Kahramana ve oyunun devam eden Avengers Initiative hikayesindeki yeni bölüme ek olarak, Marvel's Avengers Operation: Hawkeye - Future Imperfect ayrıca güçlü bir yeni kötü adam tanıtıyor: Hulk'un Bruce Banner'ın beyni ve Hulk'un güçlü yönleri ve yetenekleri ile yeni bir versiyonu olan Maestro şimdi kıyamet gibi bir gelecekte çıldırdı.