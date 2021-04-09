Marurizio Sarri'den Fenerbahçe sonrası bir ret kararı daha!
Maurizio Sarri, Fenerbahçe ve Marsilya'nın ardından Fiorentina'dan gelen teklifi de reddetti.
Son olarak Juventus'u çalıştıran ve şu an boşta olan Maurizio Sarri, tekliflere olumsuz yanıt vermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe'nin Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından Sarri'nin ismi, sarı-lacivertli kulüp ile anılmıştı.
Fenerbahçe'nin ardından Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da tecrübeli teknik adama teklif götürdüğü ortaya çıktı.
FIORENTINA'YI DA REDDETTİ
Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Marsilya'nın ardından Fiorentina'dan gelen teklifi de reddetti