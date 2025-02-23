Martin Skrtel'den derbi tahmini ve Milan Skriniar itirafı: 'Fenerbahçe'ye git dedim, Galatasaray üzerinde baskı olur!'

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

"SKRINIAR'I ARADIM VE..."

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Milan Skriniar hakkında konuşan Slovak futbolcu, "Skriniar'ı aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray hakkında kötü bir şey söylemedim ama Fenerbahçe'ye aşıktım." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO DOĞRU KİŞİ"

Mourinho ile ilgilide açıklamalarda bulunan Martin Skrtel, Portekizli teknik adam hakkında, "Mourinho, Fenerbahçe'ye yeniden başarıyı getirecek bir teknik direktör. Fark 3 puana düşerse Galatasaray üzerinde baskı yaratabilir. Mourinho'nun doğru kişi olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK ÇOK MODERN BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da ayrı bir parantez açan Skrtel, "Okan Hoca'nın Galatasaray'a geldiği ilk günden beri takıma kalite kattığını gördük. Çok modern bir teknik direktör, oyuncularını ve oyuncularının ne sevdiğini biliyor." sözlerini sarf etti.

DERBİ TAHMİNİ

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Yarın (Pazartesi) RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için tahminde bulunan Skrtel, "Fenerbahçe taraftarı olarak derbiyi kazanmamızı isterim. Son haftalarda Fenerbahçe daha formda. Tahminim 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti." dedi.