Son Dakika: Martin Skrtel futbolu bıraktı! Liverpool'dan İstanbul'a uzanan bir kariyer...

Haberin Devamı

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir forması giyen Martin Skrtel, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

20 yıllık kariyerimin ardından kariyerimi noktalamak zorunda kalıyorum. Dunajska ile oynadığımız maç kariyerimin son mücadelesi olacak ve ardından futbolu bırakacağım. Çünkü uzun süredir bir sırt problemim var ve bu şekilde futbol oynamaya devam etmem mümkün değil. Bu yüzden böyle bir karar almak zorunda kaldım. Çalıştığım tüm kulüplere, antrenörlere, takım arkadaşlarıma ve tüm kulüplerin taraftarlarına teşekkür ederim. Yakın çevreme, arkadaşlarıma ve özellikle aileme de teşekkür ederim. Eşime, oğluma, ebeveynlerime ve ikizime bunca yıl boyunca beni destekledikleri ve yanımda durdukları için minnettarım. Martin Skrtel

LIVERPOOL'DAN FENERBAHÇE'YE UZANAN KARİYER

Slovak savunmacı, uzun süren başarılı Liverpool kariyerinin ardından 2016-17 sezonunda 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Martin Skrtel, 2019-20 sezonunda ise bir başka Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'e imza atmıştı. Deneyimli oyuncu, son olarak ise 2021-22 sezonunda Spartak Trnava'nın yolunu tutmuştu.

MARTIN SKRTEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

Martin Skrtel, 15 Aralık 1984 yılında Slovakya’nın Handlova şehrinde dünyaya geldi.Futbola da ilk olarak burada başlama fırsatı elde etti. Gençliğinde FC Banik Prievidza kulübü ile futbol kariyerine başladı. Henüz daha 6 yaşında iken ailesi tarafından bu kulübe yazdırılan Martin Skrtel, 2001 yılına kadar tam 11 sene bu kulübün altyapısında forma giydi. 17 yaşında bu kulüpten ayrıldıktan sonra AS Trencin adlı kulübün altyapısına başladı. AS Trencin ile birlikte 2001 - 2002 yılları arasında oynama fırsatı buldu.

Haberin Devamı

2002 yılında AS Trencin takımının profesyonel teklifini kabul eden Martin Skrtel, böylelikle 2002 yılında ilk profesyonel sözleşmesini kabul etmiş oldu. AS Trencin U19 takımı ile AS Trencin A takımlarında forma giydi. Burada tam 2 sene top koşturduktan sonra 2004 yılında Zenit kulübü ile anlaştı. Zenit kulübü oyuncunun bonservisini 300 bin Euro karşılığında satın aldı. Zenit’te tam 4 sene futbol oynama şansı elde eden Martin Skrtel, 2008 yılına kadar forma giydi. 2008 yılında kariyerinin en verimli dönemini yaşarken Liverpool takımına transfer oldu. Liverpool, Martin Skrtel’İ 10 milyon Euro karşılığında satın aldı.

Liverpool'da tam 8 sene forma giyme şansı bulan Martin Skrtel, 2016 yılında ilk kez Süper Lig'e geldi. Süper lig takımlarından Fenerbahçe ile anlaşan Martin Skrtel, sarı lacivertli takıma tam 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. Fenerbahçe'de etkili bir stoper performansı sergileyen Martin Skrtel, pek çok Avrupa ve Süper Lig maçında sahne alarak takımının en etkili oyuncularından olmayı başardı. Martin Skrtel, Fenerbahçe ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmenin sona ermesinin ardından İtalya macerasına başladı. Serie A takımlarından olan Atalanta'ya bedelsiz bir şekilde transfer olan Martin Skrtel, burada bekleneni veremedi.

Haberin Devamı

Atalanta ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Süper Lig'e geri döndü ve 2019 yılında Medipol Başakşehir ile anlaştı. İstanbul temsilcisine geldiği ilk sezonda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Martin Skrtel, başarılarla dolu kariyeri boyunca 617 maça çıktı ve 35 gol 12 asist üretti.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ

Martin Skrtel, Slovya milli takım formasını ilk olarak 2004 yılında giydi. O dönem Slovakya U21 takımına davet edilen Martin Skrtel, 2 maçta forma giyme şansı buldu. Daha sonra ise 2004 yılında Slovakya A milli takımı ile oynama şansı bulan Martin Skrtel, tam 14 sene Slovakya A milli takım formasını giydi. Slovakya A milli takım forması ile dalya diyen Skrtel, 104 resmi maça 6 gol sığdırdı.

Haberin Devamı