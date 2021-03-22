Martin Linnes'ten Erling Haaland yorumu! 'Türkler ondan korkuyor...'

Spor Arena Dış Haber | Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri arasında yer alan Norveç'in milli takım kampında bulunan Galatasaray'ın sağ beki Martin Linnes, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Norveç basınına konuşan Linnes, Galatasaray ve Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Erling Haaland hakkında konuştu.

''TÜRKLER SÜREKLİ ONU SORUYOR, KORKUYORLAR''

Linnes, ''Her pazartesi soyunma odasında Haaland konuşuluyor. Takım arkadaşlarım bana onu soruyorlar. Ne yediğini, ne konuştuğunu hatta nelere güldüğünü bile merak ediyorlar. Tüm Türkler Haaland'ı konuşuyor. Daha önceden kimsenin görmediği şeyleri yapıyor. Bence Türkler, Haaland ile karşılaşmaktan korkuyor.'' sözlerini kullandı.

''FALCAO YAKINDAN TAKİP EDİYOR''

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun da Haaland'ı yakından takip ettiğini belirten Martin Linnes, ''Falcao, Haaland'ın neler yapabileceğinin farkında. Ondan çok etkileniyor ve yakından takip ediyor. Falcao zaten ilginin kendi üzerinde olmasına alışık bir futbolcu ve gol atmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Haaland'ın adını böyle bir şekilde duyurması ve herkesin onun hakkında konuşması harika bir olay.'' dedi.

''BU DURUMDAN ÇIKABİLECEK TEK KİŞİ OMAR''

Takım arkadaşı Omar Elabdellaoui'nin yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz olay hakkında da konuşan Norveçli oyuncu, ''Büyük bir şok yaşadık. Basında farklı iddialar da dolaştı. Büyük bir kaos yaşandı ve neler olduğunu anlamaya çalıştık. Omar ile yakın bir arkadaşlığımız var. Kulüp onunla çok iyi ilgilendi, etrafında sürekli birileri vardı. O da sahaya dönmek için çok istekli. Şu an bu durumdan çıkabilecek tek futbolcu Omar'dır. Kazadan sonra yaptıklarıyla beni çok etkiledi.'' şeklinde konuştu.

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