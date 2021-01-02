Martin Linnes: 'Omar güçlü bir şekilde sahalara dönecek'

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Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Martin Linnes, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'Güçlü bir şekilde dönecek'

Omar hakkında konuşan Linnes, "Benim yakın arkadaşım. Omar tekrar sahalara daha güçlü şekilde geri dönecek. Biz bundan sonra her maçımızı onun için oynayacağız."

'11 kişi geride beklediler'

Linnes sözlerini, "Mücadele iyiydi. İyi başladık, iyi devam ettik. Ancak, pozisyonları sonlandırmakta güçlük çektik. 11 kişi geride beklediler. Final paslarını daha iyi yapabilseydik gollü bir maç olacaktı. 1 puan da önemlidir. Yolumuza devam edeceğiz." ifadeleriyle tamamladı

Ryan Donk ise "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz. erformansımız iyiydi. 10 kişi oynamamıza rağmen oyun güzeldi. Kazanabilirdik. " şeklinde konuştu.