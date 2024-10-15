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Martin Batalla’dan Bursaspor’a büyük jest

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#Bursaspor#Martin Batalla#Futbol
Martin Batalla’dan Bursaspor’a büyük jest
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 20:12

Bursaspor, Teknik Direktör Batalla’nın futbolculuk döneminden alacaklarının büyük bölümünden feragat ettiğini, kalan kısmının ise kendisine ödendiğini açıklayarak, “Teşekkürler efsane” paylaşımını yaptı.

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Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla’nın futbolculuk döneminden alacaklarının büyük bölümünden feragat ettiğini, kalan kısmının ise kendisine ödendiğini açıklayarak, “Teşekkürler efsane” paylaşımını yaptı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik’in Pablo Martin Batalla ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde: “Büyük kulüpler efsanelerine borçlu kalmamalı“ anlayışıyla hareket ederek kamuoyu önünde söz verdiğimiz gibi efsanemiz ve teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile futbolculuk döneminden kalan alacağı ile ilgili anlaşmış

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#Bursaspor#Martin Batalla#Futbol

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