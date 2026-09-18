×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Marsilya'ya gol atan Amir Murillo'nun intikamı! 'Bana saygısızlık yaptı' demişti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Marsilya#Murillo
Marsilyaya gol atan Amir Murillonun intikamı Bana saygısızlık yaptı demişti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

Sorunlu ayrıldığı eski takımı Marsilya'ya gol atan atan Beşiktaş'ın oyuncusu Amir Murillo, Fransız ekibinden ayrılırken ' De Zerbi bana saygısızlık yaptı. Beni kulüpten ayrılmaya zorladılar' demişti. Panamalı yıldız bu golle bir bakıma ayrılığın intikamını almış oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması ilk haftasında Marsilya'yı konuk eden Beşiktaş, Fransız rakibini 4-1 yendi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşın Marsilyayı darmadağın ettiği maçı Güntekin Onay değerlendirdi: Marsilyayı sahadan sildi Ona ayrı bir paragraf açmak istiyorumBeşiktaş'ın Marsilya'yı darmadağın ettiği maçı Güntekin Onay değerlendirdi: 'Marsilya'yı sahadan sildi! Ona ayrı bir paragraf açmak istiyorum'Haberi görüntüle

MURİLLO'DAN ESKİ TAKIMINA GOL

2.5 yıl forma giydiği Marsilya’dan geçtiğimiz şubat ayında ayrılarak Beşiktaş’a transfer olan Amir Murillo, dün eski takımına karşı forma giydi.

Marsilyaya gol atan Amir Murillonun intikamı Bana saygısızlık yaptı demişti

'BANA SAYGISIZLIK YAPTI' DEMİŞTİ

Türkiye’ye geldikten sonra yaptığı açıklamada, “Teknik direktörümüz Roberto De Zerbi bana saygısızlık yaptı. Beni kulüpten ayrılmaya zorladılar” diyen Panamalı sağbek, dünkü maçın 59. dakikasında skoru 3-1’e getiren golü attı.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta İlhan Fakılı fırtınası: Sahneye çıktı, tarihe geçtiBeşiktaş'ta İlhan Fakılı fırtınası: Sahneye çıktı, tarihe geçti!Haberi görüntüle

'GOL CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

Murillo, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Hak edilmiş bir galibiyet. 3 puandan dolayı çok mutluyum. Tüm camiamıza armağan olsun" dedi.

Haberin Devamı

Attığı gol hakkında konuşan Murillo, "Ben daha çok galip geldiğimiz için mutluyum. Avrupa Ligi'nde ikinci golüm. Evimizde kaybetmeden devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Marsilya#Murillo

BAKMADAN GEÇME!