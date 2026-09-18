Marsilya'ya gol atan Amir Murillo'nun intikamı! 'Bana saygısızlık yaptı' demişti

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UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması ilk haftasında Marsilya'yı konuk eden Beşiktaş, Fransız rakibini 4-1 yendi.

MURİLLO'DAN ESKİ TAKIMINA GOL

2.5 yıl forma giydiği Marsilya’dan geçtiğimiz şubat ayında ayrılarak Beşiktaş’a transfer olan Amir Murillo, dün eski takımına karşı forma giydi.

'BANA SAYGISIZLIK YAPTI' DEMİŞTİ

Türkiye’ye geldikten sonra yaptığı açıklamada, “Teknik direktörümüz Roberto De Zerbi bana saygısızlık yaptı. Beni kulüpten ayrılmaya zorladılar” diyen Panamalı sağbek, dünkü maçın 59. dakikasında skoru 3-1’e getiren golü attı.

'GOL CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

Murillo, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Hak edilmiş bir galibiyet. 3 puandan dolayı çok mutluyum. Tüm camiamıza armağan olsun" dedi.

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Attığı gol hakkında konuşan Murillo, "Ben daha çok galip geldiğimiz için mutluyum. Avrupa Ligi'nde ikinci golüm. Evimizde kaybetmeden devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.