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Marsilya’dan Hakan Safi’ye Greenwood şoku: İstenen bonservis dudak uçuklattı!

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Hakan Safi
Marsilya’dan Hakan Safi’ye Greenwood şoku: İstenen bonservis dudak uçuklattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2026 20:51

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood için kulübü Marsilya, 50+5 milyon Euro bonservis talep ettiği iddia edildi.

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Marsilya, Fenerbahçe Başkanı Adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedelini belirledi.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Greenwood için 50 milyon Euro bonservis bedeli artı 5 milyon Euro bonus istiyor.

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Fransız ekibi, bu transferden elde edeceği bonservis gelirinin yarısını oyuncunun eski kulübü Manchester United'a sözleşme gereği ödemekle yükümlü. Greenwood, 2024 yazında Manchester United'dan Marsilya'ya 26 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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SAFİ '4 YILLIĞINA ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimi kazanması durumunda 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurmuştu.

Marsilya’dan Hakan Safi’ye Greenwood şoku: İstenen bonservis dudak uçuklattı

RAKAMLARI

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2024 yazında 26 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen İngiliz futbolcu, Marsilya'da çıktığı 81 maçta 48 gol - 17 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Fenerbahçe#Mason Greenwood#Hakan Safi

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