Marsilya’dan Hakan Safi’ye Greenwood şoku: İstenen bonservis dudak uçuklattı!

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Marsilya, Fenerbahçe Başkanı Adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedelini belirledi.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS BELLİ OLDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Greenwood için 50 milyon Euro bonservis bedeli artı 5 milyon Euro bonus istiyor.

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Fransız ekibi, bu transferden elde edeceği bonservis gelirinin yarısını oyuncunun eski kulübü Manchester United'a sözleşme gereği ödemekle yükümlü. Greenwood, 2024 yazında Manchester United'dan Marsilya'ya 26 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

SAFİ '4 YILLIĞINA ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçimi kazanması durumunda 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurmuştu.

RAKAMLARI

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2024 yazında 26 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilen İngiliz futbolcu, Marsilya'da çıktığı 81 maçta 48 gol - 17 asistlik skor katkısı sağladı.