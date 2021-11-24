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Marsilya'da Sampoli'den Cengiz Ünder açıklaması! 'Galatasaray maçında...'

#Jorge Sampaoli#Cengiz Ünder#Marsilya
Marsilyada Sampoliden Cengiz Ünder açıklaması Galatasaray maçında...

Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, Galatasaray ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

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Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Galatasaray'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi soruları yanıtladı.

Sampaoli, milli futbolcu Cengiz Ünder'in durumunun maç saatinde netleşeceğini ifade etti.

İşte Sampaoli'nin açıklamaları;

Böyle maçları seviyorum. Bu bir yangın yerine benziyor. Bu beni heyecanlandıran bir maç olacak. Galatasaray'ın maç planlarını çok iyi çalıştık. Onların bizi çok sıkıştıracağını biliyorum. Galatasaray çok agresif bir takım. Bunu dikkate alarak her konuyu çalıştık.

Bu turnuvalar bizim için çok önemli. Tutarlı adımlarla kazanmak için gayret sarf etmemiz gerekiyor. İki oyuncumuzun olmaması bizim için eksiklik ama biz sistem üzerinde duruyoruz. Güçlü bir takım karşısında elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

Biz hiç riske girmeden, Cengiz Ünder'in iyileşmesini bekliyoruz. Son dakikaya kadar bekleyeceğiz. Bizim için çok önemli bir isim, son dakikaya bekleyeceğiz. Galatasaray karşısında oynamasını istiyoruz.

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#Jorge Sampaoli#Cengiz Ünder#Marsilya

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