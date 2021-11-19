Marsilya'da Galatasaray maçı öncesi Cengiz Ünder belirsizliği!

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder'in durumu belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Jorge Sampaoli, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kampında da yer almayan Cengiz Ünder hakkında açıklama yaptı.

G.SARAY MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Ligue 1'de Lyon ile oynayacakları maç öncesinde basının önüne çıkan Sampaoli, "Cengiz iyileşme sürecinde. Biraz daha hızlı dönmesini bekliyorduk ancak sıkıntılar var. Bu sebeple onu Lyon maçına veya önümüzdeki Perşembe günü Galatasaray ile oynayacağımız maçın kadrosuna alıp alamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Galatasaray'ın grubundaki puan durumu;

1- Galatasaray - 8 puan

2- Lazio - 5 puan

3- Marsilya - 4 puan

4- Lokomotiv Moskova - 2 puan