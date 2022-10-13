Marsilya'da fırtınalar estiren Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı

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Süper Lig'in ilk 8 haftasında 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray , BAY geçilen haftanın ardından Kayserispor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörü ve şu anda Marsilya'nın başında bulunan Igor Tudor gözüne Aslan'ın yıldızını kestirdi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Sarı-Kırmızılılar ilk 9 haftada performans olarak tam anlamıyla sınıfı geçemese de puanlar almasını bildi. Zirvenin sadece 1 puan gerisinde olan ve BAY haftasını da geçen Galatasaray artık gözünü liderliğe dikti. BAY arası sonrasında cumartesi günü Kayserispor'a konuk olacak Cim Bom alacağı galibiyetle son Adana Demir beraberliğini unutturmanın peşinde...

TEK DEPLASMAN SİVAS

Aslan, Alanya'yla içerde sonrasında art arda Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir ve İstanbulspor'la, İstanbul'da oynayacak. Sonrasında Galatasaray 10 maçlık periyotta gideceği tek deplasman olan Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. Ardından Cim Bom, Ankaragücü'yle içerde oynayıp, Fenerbahçe derbisine çıkacak. Kadıköy'deki dev maç sonrasında ise Galatasaray art arda taraftarı önünde Hatay ve Antalya'yla kapışacak.

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BOEY TUDOR'UN LİSTESİNDE

Galatasaray'da 2022-23 sezonu öncesi gözden çıkarılan ancak tekrar kadroya alınarak 11'in değişmez ismi olan Sacha Boey bu kez Igor Tudor'un listesine girdi.

OCAK AYINDA BİTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Marsilya ile başarılı bir çıkış yapan Hırvat teknik adam Fransız kulübünün yöneticilerinden Ocak ayı transfer döneminde Galatasaraylı oyuncu Sacha Boey'in takıma katılmasını istedi. Eski Galatasaray teknik direktörü Tudor geçtiğimiz haftalarda milli futbolcu Cengiz Ünder ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti.

BOEY'İN MAAŞINA ZAM YAPILDI

Rennes'ten transfer edilen ve bonservisine 1 milyon 150 bin Euro ödenen Sacha Boey'in maaşına gösterdiği performans nedeniyle zam yapılmış ve 900 bin Euro'ya yükseltilmişti. Boey için ayrıca Real Madrid ve Liverpool'un da transfer için harekete geçeceği gündeme gelmişti.

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray, Boey ve menajeriyle masaya oturarak genç futbolcunun sözleşmesine 15 milyon Euro civarında bir serbest kalma bedeli koymayı planlıyor.

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Sarı-kırmızılılar bu hamleyle birlikte transferin gözdesi olabilecek Boey'in muhtemel transferinde elini güçlendirmek istiyor.

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