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Marsilya'da Cengiz Ünder oynayacak mı? Galatasaray'a Misli.com'da verilen SÜPER iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Marsilya
Marsilyada Cengiz Ünder oynayacak mı Galatasaraya Misli.comda verilen SÜPER iddaa oranı...

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki kritik maçta Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

GALATASARAY

Derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 13 hafta sonunda 21 puanda ve 8. sırada kalmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan ve Sacha Boey sakatlıkları nedeniyle; Fatih Öztürk, Gustavo Assunçao, Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan ise liste dışı oldukları için forma giyemeyecek.

Galatasaray kazanır, Lazio da Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya puan kaybederse gruptan lider çıkmayı garantileyecek. Lazio kaybeder, Galatasaray berabere kalırsa liderlik yine garanti olacak.

TD Fatih Terim'in Fenerbahçe maçına kıyasla Olimpiu Morutan yerine Mostafa Mohamed'i ilk 11'de başlatması bekleniyor. Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte hücuma kanatlardan destek veren rolde oynayacak.

Orta alanda, savunmada ve kalede herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yine eldivenler Fernando Muslera'da, yine savunma dörtlüsü "Yedlin, Nelsson, Marcao & Van Aanholt" şeklinde dizilecek.

MARSİLYA

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Milli ara dönüşünde Lyon'la deplasmanda karşılaşan Marsilya, maçın henüz başında Dimitri Payet'nin kafasına taraftarlar tarafından su şişesi fırlatılınca karşılaşmasını tamamlayamadı.

Milli ara öncesinde Ligue 1'de 5 maçlık bir yenilmezlik serisi (2  galibiyet - 3 beraberlik) yakalamışlardı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda da oynadıkları 4 maçın tamamını beraberlikle noktaladılar.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder hafif sakatlığına rağmen kafileyle birlikte İstanbul'a geldi, durumu maç saati netlik kazanacak. Payet ile birlikte Valentin Rongier ise cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

TD Jorge Sampaoli'nin eksikler yerine orta alanda Pape Gueye ve Amine Harit'i oynatması bekleniyor.

Savunmadaki üçlü Marsilya cephesinde de son maçlardan farksız olacak, "Saliba, Caleta-Car & Peres" izleyeceğiz.

Marsilyada Cengiz Ünder oynayacak mı Galatasaraya Misli.comda verilen SÜPER iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın son 5 resmi maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Marsilya'nın deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Galatasaray ile Marsilya'yı karşı karşıya getirecek bu UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

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Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 2,47 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 2,61'den oynayabilirsiniz. "Marsilya kazanır" tercihi diğerlerinde 2,15 iken Misli.com'da 2,27!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Marsilya kazanır" oldu!

%24'lük kesim derbi yenilgisi sonrası temsilcimize güvenememiş, Cengiz Ünder'in takımı Marsilya'dan yana olmuş...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Marsilyada Cengiz Ünder oynayacak mı Galatasaraya Misli.comda verilen SÜPER iddaa oranı...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'daki ilk anları...

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#Misli.Com#İddaa#Galatasaray Marsilya

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